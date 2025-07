Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/METZINGEN. Die 21 Jahre alte Frau, die am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der B28 zwischen Metzingen und Reutlingen in Lebensgefahr schwebte, ist in der Nacht zum Samstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, war der Wagen der Frau zunächst ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend hatte er sich mehrfach überschlagen. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an. (pol)