Öffnungszeiten der wichtigsten Einrichtungen in Reutlingen

REUTLINGEN. Über die anstehenden Feiertage und die Zeit »zwischen den Jahren« sind die Einrichtungen der Stadt eingeschränkt in Betrieb. Die Öffnungszeiten im Überblick.

- Rathaus

Die Dienststellen und Einrichtungen der Stadtverwaltung sind von Mittwoch, 24. Dezember, bis Mittwoch, 7. Januar, ganztägig geschlossen. Das Standesamt hat zur Anzeige von Sterbefällen am Montag, 29. Dezember, und Freitag, 2. Januar, von 9 bis 10 Uhr geöffnet. Der Einlass ins Haus erfolgt wie gewohnt über den Haupteingang. Beim Sozialamt gibt es am Montag, 29. Dezember, und am Freitag, 2. Januar, jeweils von 9 bis 16 Uhr einen telefonischen Bereitschaftsdienst (07121 303-2100) für Kurzzeitpflege. Für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen ist das Sozialamt am Montag, 29., Dienstag, 30. Dezember, und am Montag, 5. Januar, jeweils von 9 bis 16 Uhr und am Freitag, 2. Januar, von 9 bis 13 Uhr telefonisch (07121 303-4243) erreichbar.

- Wochenmärkte

Reutlingen Mitte:

Dienstag, 23. De-zember, 7 bis 12.30 Uhr; Samstag, 27. Dezember, 7 bis 14 Uhr; Dienstag, 30. Dezember, 7 bis 12.30 Uhr; Samstag, 3. Januar, 7 bis 14 Uhr.

Betzingen:

Freitag, 2. Januar, 7 bis 12.30 Uhr.

Orschel-Hagen:

Dienstag, 23. Dezember, 7 bis 12.30 Uhr; Samstag, 27. Dezember, 7 bis 14 Uhr; Dienstag, 30. Dezember, 7 bis 12.30 Uhr, Samstag, 3. Januar, 7 bis 24 Uhr.

- Tiefgaragen

Die Tiefgaragen Rathaus und Tübinger Tor sind täglich von 6 bis 2.30 Uhr geöffnet. Die Tiefgarage Stadthalle ist täglich von 6 bis 1 Uhr geöffnet. Die Ausfahrt ist jederzeit möglich.

- Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek in der Spendhausstraße 2 hat von Mittwoch, 24., bis Montag, 29. Dezember, und von Mittwoch, 31. Dezember, bis Donnerstag, 1. Januar, geschlossen. Die Zweigstellen Betzingen, Orschel-Hagen, Rommelsbach und Sondelfingen haben von Mittwoch, 24. De-zember, bis Dienstag, 6. Januar, geschlossen. Die Zweigstellen Gönningen, Mittelstadt und Oferdingen haben von Montag, 22. Dezember, bis Dienstag, 6. Januar, geschlossen.

- Wertstoffhof und Häckselplätze

Wertstoffhof Schinderteich:

Am Mittwoch, 24., Samstag, 27., Mittwoch, 31. Dezember, sowie Montag, 5. Januar, geschlossen. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten.

Erddeponie »Saurer Spitz«:

Von Mittwoch, 24. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 6. Januar, geschlossen.

Häckselplatz Betzingen:

Von Mittwoch, 24. Dezember, bis einschließlich Montag, 5. Januar, geschlossen.

Häckselplatz »Kirrisgrube« Mittelstadt:

Von Mittwoch, 24. Dezember, bis einschließlich Samstag, 31. Januar, geschlossen.

- Müllabfuhr

Die Müllabfuhrtermine über Weihnachten und den Jahreswechsel sind im Entsorgungskalender ( www.tbr-reutlingen.de/entsorgungskalender) ersichtlich.

- Stadtbusse

An Heiligabend, 24. Dezember, fahren alle Stadtbusse nach dem Samstags-Fahrplan bis zum offiziellen Betriebsende gegen 23.30 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen, Donnerstag, 25., und Freitag, 26. Dezember, gilt der Sonntags-Fahrplan. An Silvester, Mittwoch, 31. Dezember, fahren die Stadtbusse nach dem Samstags-Fahrplan bis Betriebsende gegen 23.30 Uhr. An Neujahr, Donnerstag, 1. Januar, gilt der Sonntags-Fahrplan. Nachtbusse verkehren in der Nacht vom 24. auf den 25. De-zember, vom 25. auf den 26. Dezember, und vom 31. Dezember auf den 1. Januar. Weiterhin gelten die regulären Nachtbus-Fahrten an den Wochenenden. An Heilige Drei Könige, Dienstag, 6. Januar, fahren die Busse nach dem Sonntags-Fahrplan. Die Mobilitätszentrale der RSV ist am 24. Dezember und am 31. Dezember nicht geöffnet. (eg)