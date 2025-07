Nach Unfall auf B28 zwischen Metzingen und Reutlingen: Fahrerin schwebt in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/METZINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine 21-jährige Fahrzeuglenkerin am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B28 zwischen Metzingen und Reutlingen zugezogen. Gegen 8.15 Uhr befuhr die 21 Jahre alte Frau mit ihrem Kleinwagen der Marke Daewoo die Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen. Auf Höhe eines Parkplatzes geriet der Wagen aus bislang unbekannter Ursache zunächst ins Schleudern und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hierbei prallte der Pkw gegen einen Wildzaun, durchbrach diesen und überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach, bevor er in einer tiefergelegenen Böschung zum Endstand kam. Die Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Zur Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des verunfallten Pkw war der Streckenabschnitt in Richtung Reutlingen bis kurz vor 11 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (GEA)