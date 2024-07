Nach Unfall auf B28 in Reutlingen: Sattelzug-Fahrer verliert Bewusstsein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Personen mussten nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Schieferstraße (B28) in Reutlingen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das berichtet die Polizei. Ein 65 Jahre alter Sattelzug-Lenker touchierte gegen 7.45 Uhr beim Fahrstreifenwechsel den VW einer 37 Jahre alten Frau, die dabei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie nachfolgend ins Krankenhaus. Da der 65-Jährige im Zuge der Unfallaufnahme aus noch unbekannter Ursache das Bewusstsein verlor, wurde er nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ebenso in eine Klinik eingeliefert. (pol)