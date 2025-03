Nach Streit in Tübinger Wettbüro: Mann mit Messer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einer Auseinandersetzung am Montagabend in der Karlstraße ermittelt der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gegen 22.30 Uhr soll es laut Polizei aus noch unbekannter Ursache in einem Wettbüro in der Poststraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-Jährigen und mehreren weiteren, ihm zumindest teilweise flüchtig bekannten Personen gekommen sein.

Die Handgreiflichkeiten verlagerten sich daraufhin in die Karlstraße, wo der 38-Jährige im Bereich der Steinlachbrücke von einem Bekannten mit einem Messer am Bein verletzt worden sein soll. Der nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Beschuldigten, der zwischenzeitlich geflüchtet war, verlief ohne Erfolg. Zwei in der Nähe aufgefundene Messer wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (pol)