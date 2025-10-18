Nach Schlägerei in Reutlinger Innenstadt: Beteiligter beleidigt Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Freitagabend ist es in der Reutlinger Innenstadt nach einem Körperverletzungsdelikt zu verbalen Entgleisungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 20.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu zwei sich schlagenden männlichen Personen in die Glaserstraße gerufen. Vor Ort konnte der 41-jährige Aggressor angetroffen werden, der zuvor einem 47-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat.

Während der Anzeigenaufnahme verhielt sich der 41-Jährige unkooperativ und äußerte einige nicht zitierfähige Beschimpfungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Da der Streitwütige dem ausgesprochenen Platzverweis nicht folgte, verbrachte er die anschließende Nacht in einer Gewahrsamszelle. Dies hinderte ihn jedoch nicht, seine Beleidigungsorgie fortzuführen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)