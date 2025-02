Nach Schlägerei in Pliezhausen: Polizei zeigt vier Männer an

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Die Ermittlungen nach einer Schlägerei im Zentrum von Pliezhausen am 3. Januar 2025 sind abgeschlossen. Das hat Martin Raff, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, dem GEA auf Anfrage mitgeteilt. »Vier junge Männer im Alter von 26 und 21 Jahren wurden wegen des Verdachts verschiedener Körperverletzungsdelikte zwischenzeitlich bei der Staatsanwaltschaft zur Anklage gebracht«, gibt Raff Auskunft. Diese kann Anklage bei Gericht erheben.

Am Donnerstag, 3. Januar, um kurz vor 20.30 Uhr soll es nach Polizeiinformationen zu einer Schlägerei zwischen etwa 15 Personen vor dem Supermarkt oberhalb des Marktplatzes gekommen sein. Bis die alarmierten Polizisten eintrafen, waren die Beteiligten bereits geflüchtet. Aber: »Während der Anzeigenaufnahme kehrte ein mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligter 20-Jähriger zum Marktplatz zurück. Dieser war augenscheinlich leicht verletzt und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.« Zudem spürten die Polizisten einen 26-Jährigen im Bereich des Rathauses mit leichten Verletzungen auf. (GEA)