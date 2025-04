Nach mutmaßlicher Alkoholfahrt bis Lustnau: Fahrer verletzt Polizist

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein mutmaßlich betrunkener Pkw-Lenker ist am Mittwochmorgen auf der B27 in Richtung Tübingen unterwegs gewesen. Das berichtet die Polizei. Das Fahrzeug war aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Verkehrsteilnehmerin, die hierbei gefährdet wurde, auf Höhe der Abfahrt B312 bei Aich aufgefallen, woraufhin sie die Polizei verständigte. Der Audi A4 konnte wenig später kurz vor neun Uhr an der Ausfahrt Lustnau zur L1208 fahrenderweise festgestellt werden. Der Fahrer stieß hierbei mehrmals mit seinem Wagen gegen die Leitplanken bis er schließlich auf Höhe der Feuerwache anhielt.

Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der 48 Jahre alte Fahrer sehr unkooperativ und leistete erheblichen Widerstand. Während des Transports in eine Klinik und der anschließenden Blutentnahme kam es zu weiteren Widerstandshandlungen, bei denen sich ein Polizeibeamter verletzte. Der Mann musste aufgrund seines Zustands im Anschluss in die psychiatrische Abteilung einer Klinik eingewiesen werden. (pol)