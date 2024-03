Nach Messerattacke in Reutlingen: 19-Jähriger stellt sich der Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der gesuchte 19-jährige Tatverdächtige, gegen den von der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erwirkt werden konnte und nach dem in den letzten Tagen intensiv gefahndet wurde, hat sich am Mittwochabend bei der Polizei gestellt und wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Wie bereits berichtet, wird dem Tatverdächtigen zur Last gelegt, am Montagabend in einer Reutlinger Gaststätte einen 29-Jährigen im Verlauf einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Beschuldigte wurde am Donnerstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)