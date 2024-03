Verdacht des versuchten Tötungsdelikts in Reutlingen: 19-Jähriger wird noch gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 19-Jährigen, der am Montagabend in einer Gaststätte in der Metzgerstraße einen 29-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll. Das teilen die beiden Institutionen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Gegen 19.10 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Gaststätte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und nachfolgend zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Männern gekommen war. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung sollen zunächst auch Gläser und Stühle geworfen worden sein.

19-Jähriger wird noch gesucht

Dann soll der 19-Jährige ein Messer gezogen und dem 29-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt haben, bevor er in Richtung Gartenstraße aus dem Lokal flüchtete. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, das er am Dienstag bereits aber wieder verlassen konnte.

Die Fahndung nach dem noch flüchtigen, wegen Gewaltdelikten polizeibekannten und vorbestraften Verdächtigen, dauert derzeit noch an. (pol)