Nach Küchenbrand in Mössingen: Ein Leichtverletzter

MÖSSINGEN. Zu einem Brand in der Küche eines Gebäudes in der Hechinger Straße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmittag ausgerückt. Gegen 13.10 Uhr war während des Kochens ein Feuer ausgebrochen, das von einem Bewohner gelöscht werden konnte.

Dieser verletzte sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge jedoch leicht und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (pol)