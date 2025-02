Nach Einbruch in Bad Urach: Polizei fahndet erfolglos nach zwei Männern

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In ein Wohnhaus in der Straße Im Rosengarten in Bad Urach ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. In der Zeit von 18 Uhr bis 19.20 Uhr drangen vermutlich zwei Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude ein. Im Anschluss durchwühlten die Einbrecher das Mobiliar nach Wertsachen. Über das Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Die Täter dürften möglicherweise gestört worden sein. Zwei bislang unbekannte Männer waren von dem Haus in Richtung Frischlinweg davongerannt. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Polizeiposten Bad Urach hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)