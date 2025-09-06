Nach Diebstahl von Baustellengeräten auf der Alb: Polizei ermittelt Verdächtigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN/SONNENBÜHL. Nach dem Diebstahl mehrerer Baustellengeräte ist es dem Polizeiposten Alb gelungen, einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen zu ermitteln. Diesem wird vorgeworfen, in den vergangenen Wochen Baggeranbaugeräte in Sonnenbühl und mehrere Rüttelplatten in Burladingen gestohlen zu haben. Ein Zeugenhinweis führte die Ermittler am späten Dienstagnachmittag in den Gewerbepark Haid, wo entsprechende Baustellengeräte abgeladen worden waren. Wie sich im Zuge der Überprüfung herausstellte, handelte es sich dabei um das Diebesgut aus Sonnenbühl und Burladingen. Es wurde sichergestellt.

Während der dortigen Einsatzmaßnahmen hatte sich gegen 22.40 Uhr ein Pkw genähert, dessen Fahrer beim Erkennen der Polizeikräfte zu Fuß die Flucht ergriff. Eine eingeleitete Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber involviert war, verlief zunächst ohne Erfolg. Das zurückgelassene Fahrzeug wurde daraufhin abgeschleppt und ebenfalls sichergestellt. Die anschließenden Ermittlungen führten schließlich zu dem 28 Jahre alten Tatverdächtigen, der sich am Donnerstag beim Polizeiposten Alb stellte und die Taten einräumte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (pol)