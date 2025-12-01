Kochbuch aus Engstingen bringt Kinder an die Kochtöpfe

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. »Mehr Kinder an die Kochtöpfe« - das ist eine Devise von Michael Bischoff, Spitzenkoch im »Bischoffs« in Bad Urach. Kein Wunder, dass er gerne als der schlaue Fuchs Herr Bischoff im Kinderkochbuch des Engstinger Orasa-Verlags Nachwuchsköchen unter die Arme greift.

Kinder zum einigermaßen vernünftigen Essen zu bewegen, ist nicht einfach. Kinder fürs Handwerk oder fürs Kochen zu begeistern schon eher. Also hat sich das Orasa-Team aufgemacht, das Projekt mit dem schlichten, aber stimmigen Titel »Kinderkochbuch - ein Comicook-Book« anzugehen. Was war die Idee? Bärbel Dangel alias Hexe B wollte ein Kochbuch schaffen, das Kinder allein benutzen können - beim Schnippeln mit scharfen Werkzeugen und bei der Arbeit an der heißen Herdplatte sollte allerdings ein Erwachsener dabei sein. Es musste also ein Comicook-Book werden, mit wenig Text, dafür um so mehr von Orasa-Grafikerin Michaela Überall selbst erstellten Grafiken.

Der Fokus des Comicook-Books liegt auf Mahlzeiten, die die Kinder auch essen wollen, erklärt Bärbel Dangel, auf Blumenkohlbratlinge habe man deswegen verzichtet. Dafür findet sich ein Rezept für die Currywurst-Palme an selbstgemachtem Ketchup mit handgeschnitzten Pommes. Das Wissen um die Wurstikone liefert Fuchs Bischoff, die Palme auf dem Teller macht optisch mehr aus dem Imbissbudenklassiker.

Falls es dabei den mehr auf die Ernährungspyramide schielenden Eltern die Zehennägel hochrollt: Im Kochbuch findet man auch jede Menge mindestens vegetarische Gerichte und die Rezepte können angepasst werden. Wer keinen Knoblauch mag, lässt ihn weg, wer sein Schnitzel vegetarisch mag, nimmt ein Sojaprodukt oder einen schönen großen Pilz. »Wir panieren alles«, sagt Manni, das Wildschwein, lachend. Und die Mengenangaben kann man mit einem einfachen Punktesystem an die Gästeschar anpassen. »Das Buch soll mit der Familie leben«, sagt Dangel, »wenn's einmal da ist, wird es jeden Tag durchgeblättert.« Und sogar der Salat schmeckt, wenn er selbst angemacht ist.

Schnitzel geht immer, es darf auch vegetarisch sein. Foto: Jens Staudt

Wie man schnippelt, Obst und Gemüse wäscht oder welche Utensilien man in der Küche braucht, wird erklärt. Überfordert das die Kids? Auch Kinder, die mit Schuhen mit Klettverschluss aufwachsen, müssen irgendwann lernen, sich die Schuhe zu binden, meint Dangel, je früher, desto besser.

Das Buch ist in drei große Kapitel aufgeteilt: Im grünen Block »Zwergeneinfach« können sich schon ganz Kleine ausprobieren, ein bisschen Ältere schaffen diese Rezepte schon allein. »Kochen wie die Riesen« können eigentlich nur Erwachsene, aber Kinder lernen ja schneller, als Mama oder Papa denken. Dazwischen liegt der Schritt »Mit riesiger Unterstützung«, da sollte ein Riese, ein Erwachsener, wenigstens in der Nähe sein, zum Beispiel zum Nudelwasser ausschütten.

Ganz ohne Text kommt das Buch auch nicht aus und das ist gut so, meint Dangel: Wie man Spaghetti schreibt, prägt sich leichter ein, wenn man das zugehörige Bild vor Augen hat, glaubt die gelernte Pädagogin. Ein unerwarteter Nebeneffekt: Auch Erwachsene, die es mit dem Kochen oder mit Büchern nicht so haben, finden mit einem Comicook-Book den Weg in die Küche. »Es gibt Menschen, die haben regelrecht Angst vorm Kochen«, wundert sich Yannik Noll, auch denen wird geholfen. Es ist also folgerichtig, dass eine Variante für den sonderpädagogischen Bereich entwickelt wird, barrierefrei ist das Original ja schon weitgehend.

Das Orasa-Kinderkochbuch Das Kinderkochbuch (ISBN 978-3-91125-811-1 ) mit 22 Rezepten gibt es bei ausgewählten, immer kleinen und inhabergeführten Buchhandlungen, im Online-Buchhandel oder beim Verlag 4zig, Engstingen zu kaufen. Es kostet 34,90 Euro. (GEA)

Die Rezepte wurden zwei Jahre lang ausgiebig getestet, nicht nur von Bärbel Dangels Sohn Cosmo, der als Zwergenkönig durchs Buch geistert und die Idee zur Bananenmilch eingebracht hat - schmeckt übrigens vorzüglich. Mehr als zehn Testfamilien haben sich an den Abläufen versucht, bevor alles so weit war, dass es in Buchform gebracht wurde und Manni, das Wildschwein, alias Orasa-Koch Yannik Noll, mit dem Werk zufrieden war. Das Wildschwein gibt auch Tipps für Variationen: »Kinder mögen zum Beispiel nicht alle Gewürze«, weiß Kreuzkümmel-Liebhaber Manni. Kochen wird im familiären Orasa-Verlag großgeschrieben, irgendeiner steht jeden Tag am Herd und bekocht die Mannschaft.

So sind schon einige Erwachsenenkochbücher - »Cheat Meals - Schlechtes Gewissen mit guten Zutaten« - in Engstingen entstanden, aber das Kinderkochbuch sei »ihre Herzenssache«, erklärt Bärbel Dangel. Deshalb steht das Buch nicht allein. Orasa richtet Kinder-Kochkurse aus, auch in Schulen und Kindergärten. In den sozialen Medien und auf der Projekt-Webseite werden die Zwergen- und Riesenmahlzeiten nachgekocht, immer alltagstauglich und mit frischen Zutaten. Und Wildschwein, Hexe und Co. kennen die kleinen Köche vielleicht schon aus anderen Geschichten vom Orasa-Berg.

Das Buch ist seit September auf dem Markt und hat eine treue Leserschaft gewonnen. Bilder von Familienevents mit entspannten Eltern und engagierten Kids landen zu Hauf in Engstingen. Wer noch was für die Weihnachtsbescherung sucht, findet das Kinderkochbuch in ausgewählten Buchhandlungen, bei Online-Händlern und direkt beim Verlag. Gedruckt wird es regional in Reutlingen, das Papier hält auch ein paar Soßenflecken stand. (GEA)