Nach Angriff auf seine Freundin in Reutlingen: Polizeibekannter Rauschgiftdealer in Haft

REUTLINGEN. Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend in der Reutlinger Karlstraße ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen, das Polizeirevier Reutlingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei unter anderem wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz gegen einen einschlägig polizeibekannten, 24 Jahre alten Mann. Ihm wird der Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge und Mitführung eines gefährlichen Gegenstands zur Last gelegt. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Eine Passantin hatte am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, die Polizei verständigt, nachdem sie in der Karlstraße, vor einer dortigen Schule, eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau bemerkt hatte. Vor Ort trafen die Beamten auf den 24-Jährigen, der im Begriff war, seine 22 Jahre alte Partnerin anzugehen. Der Mann wurde daraufhin von den Beamten zu Boden gebracht. Zudem wurden ihm Handschließen angelegt. Die 22-Jährige, die von dem Beschuldigten zuvor offenbar beleidigt, bedroht, geschlagen und gewürgt worden war, erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Drogen und Beil sichergestellt

Der 24-Jährige musste aufgrund einer blutenden Kopfverletzung, die er sich offenbar im Zuge der Auseinandersetzung bereits vor dem Polizeieinsatz zugezogen hatte, von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht werden.

In einem von dem Paar genutzten und in unmittelbarer Nähe abgestellten Auto entdeckten die Beamten insgesamt rund 90 Gramm vorportioniertes Marihuana. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Wagens stellten sie zudem Verpackungsmaterial und ein Beil im Inneren des Wagens fest. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Zwei Dutzend Anzeigen wegen Drogenhandels

Dem polizeibekannten 24-Jährigen, gegen den seit März bereits rund zwei Dutzend Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Marihuana und Kokain vorliegen, wurde daraufhin die vorläufige Festnahme erklärt. Nach Abschluss der Behandlung wurde der deutsche Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (pol)