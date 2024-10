Nach Überschlag und Crash mit Baum: Autofahrer läuft nach Würtingen heim

Bitte aktivieren Sie Javascript

WÜRTINGEN. In den frühen Morgenstunden des Samstags ist es auf der L380 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen, berichtet die Polizei. Gegen 03.00 Uhr befuhr der 24 -jährige Lenker eines Pkw Audi A7 aus St. Johann-Würtingen kommend die L380 in Fahrtrichtung Eningen. In einer Linkskurve kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw frontal mit einem Baum. Der leicht verletzte 24-Jährige konnte sich nach dem Unfall aus dem Fahrzeugwrack befreien und trat fußläufig den Heimweg an.

Im Bereich Würtingen konnte er durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufklärung wurde bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem wurde der Führerschein einbehalten. Mit der Bergung des Pkws wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. (pol)