Nach Überfall in Reutlinger Tiefgarage: Polizei nimmt drei Jugendliche fest

REUTLINGEN. Nach einem Angriff auf einen Mann am 27.06.2024 in einer Tiefgarage in Reutlingen verzeichnen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen einen Ermittlungserfolg. Am Donnerstag konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden. Zwei davon befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, soll ein damals 25-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Tiefgarage in der Rommelsbacher Straße von einer Gruppe Jugendlicher heftig geschlagen und getreten worden sein. Das Opfer hatte schwere Verletzungen davongetragen. Zudem sollen, wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, ein Mobiltelefon und ein Feuerzeug geraubt worden sein.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnten insgesamt elf Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 18 Jahren identifiziert werden, denen unterschiedliche Beteiligungen an der Tat zur Last gelegt werden. Nachdem bei Durchsuchungsmaßnahmen umfangreiches Beweismaterial, darunter das geraubte Mobiltelefon aufgefunden und beschlagnahmt worden war, und sich der Tatverdacht gegen einzelne Personen erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen richterliche Haftbefehle gegen zwei zum Tatzeitpunkt 16-Jährige und einen 17-Jährigen.

Haftrichter ordnet U-Haft an

Nach der Festnahme der drei Tatverdächtigen am Donnerstagmorgen wurden diese beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die bestehenden Haftbefehle gegen einen der damals 16-Jährigen und den 17-Jährigen in Vollzug und ordnete die Untersuchungshaft an. Die zwei Deutschen wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Der Haftbefehl gegen den zweiten 16-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (pol)