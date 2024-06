Jugendliche schlagen 25-Jährigen in Reutlinger Tiefgarage krankenhausreif

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag durch Schläge und Tritte mehrerer Jugendlicher schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach befand sich der 25-Jährige gegen 16.30 Uhr in einer Tiefgarage im Bereich Rommelsbacher Straße / Rappertshofen und traf dort auf eine Gruppe Jugendlicher. Bei dem Zusammentreffen kam es zu einer Auseinandersetzung, in der der 25-Jährige zu Boden geschlagen und getreten wurde. Im Anschluss rannten die Schläger davon.

Der Verletzte wurde durch eine Passantin aufgefunden, die daraufhin den Rettungsdienst verständigte. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen war erfolglos verlaufen. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen der Tat aufgenommen. (pol)