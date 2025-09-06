Nächtliche Schlägerei in Tübingen: Frau durch Flaschenwurf verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 00.05 Uhr in der Tübinger Mühlstraße zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen gekommen, teilte die Polizei mit. Aus einer zunächst verbalen Meinungsverschiedenheit entwickelte sich im weiteren Verlauf eine körperliche Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus einer Personengruppe heraus von einem 34-Jährigen eine Flasche geworfen, wobei eine 24-Jährige im Gesichtsbereich getroffen wurde und hierbei Verletzungen erlitt. Die Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (pol)