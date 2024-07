Nächtliche Prügelei unter Betrunkenen im Tübinger Bota

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, ist es im Bereich des Botanischen Garten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 36-Jähriger und sein Begleiter liefen von der Wilhelmstraße in Richtung Botanischer Garten. Auf dem dortigen Treppenabgang kam es zunächst zu einem Wortgefecht mit einem 24-Jährigen und dessen Begleiter. Bei der anschließenden handfesten Auseinandersetzung erlitt der 36-Jährige eine stark blutende Wunde. Aufgrund der starken Alkoholisierung aller Beteiligten ist der genaue Tathergang noch unklar. Ermittlungen hierzu dauern an. (pol)