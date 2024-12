Nächtliche Einbruchserie bei Firmen in Pliezhausen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Im Gewerbegebiet in Pliezhausen haben Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ihr Unwesen getrieben. Gegen fünf Uhr morgens war die Polizei von einer Sicherheitsfirma alarmiert worden, nachdem in einem Betrieb in der Karl-Benz-Straße ein Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass Unbekannte gewaltsam ein Fenster aufgehebelt hatten. Bei ihren weiteren Tatausführungen wurden sie dann offenbar von der Alarmanlage gestört und ergriffen die Flucht.

Bei den nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass die Kriminellen in mindestens fünf weitere Firmen in der Karl-Benz-Straße, in der Robert-Bosch-Straße und in der Daimlerstraße gewaltsam eingedrungen waren. In den Betrieben wurden in den Innenräumen teils Türen aufgebrochen, Schränke, Schubladen, Schreibtische und sonstiges Inventar durchwühlt.

Was gestohlen wurde, ist wie die Höhe der Sachschäden noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die dort im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwochmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/9611-0 zu melden. (pol)