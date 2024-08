Mutter in Reutlingen angefahren: Kind fällt aus Wagen und verletzt sich

Ein Mann ist tot aus einem See in Offenburg geborgen worden. (Symbolfoto)

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine kurze Unachtsamkeit hat am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der Gustav-Wagner-Straße geführt. Eine 47-Jährige wollte gegen zehn Uhr mit ihrem Toyota Aygo rückwärts aus einer Parklücke in die Gustav-Wagner-Straße ausparken. Dabei übersah sie jedoch eine 33 Jahre alte Fußgängerin, die gerade am Auto vorbeilief und touchierte die Frau.

Diese stürzte dabei so unglücklich, dass sie gegen den mitgeführten Kinderwagen stieß, sodass dieser umstürzte und das ein Jahr alte Kleinkind aus dem Wagen fiel. Während die Mutter unverletzt blieb, wurde das kleine Mädchen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind nachfolgend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (pol)