Mutmaßlicher Rollerdieb in Reutlingen geschnappt

REUTLINGEN. Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte in der Bahnhofstraße in Reutlingen ein E-Scooter sichergestellt werden, berichtet die Polizei. Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten gegen 0.40 Uhr einen 27-Jährigen, der dort mit einem E-Scooter unterwegs war. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass der Versicherungsschutz für das Elektrokleinstfahrzeug bereits abgelaufen war, auch war das Kennzeichen für einen ganz anderen Roller ausgegeben worden. Zudem war der E-Scooter, mit dem der alkoholisierte Fahrer unterwegs war, im April gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)