Mutmaßlicher Dealer in Pliezhausen geschnappt

PLIEZHAUSEN. Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen einschlägig polizeibekannten 24-Jährigen, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet. Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen waren die Beamten auf die Spur des in Pliezhausen wohnhaften Tatverdächtigen gekommen, der insbesondere im dortigen Bereich unerlaubt mit illegalen Drogen handeln soll. Das berichtet die Polizei. Nachdem die Staatsanwaltschaft einen richterlichen Beschluss erwirkt hatte, durchsuchten die Kriminalbeamten am Mittwoch die Wohnung des Verdächtigen.

Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler unter anderem über 500 Gramm Amphetamin, mehrere hundert Tabletten Ecstasy, rund 100 Gramm Kokain, über ein Kilogramm Marihuana, mehr als vier Liter flüssiges Codein sowie weitere verschreibungspflichtige Tabletten, über 20 Schlagringe, deren Besitz nach dem Waffengesetz verboten ist, und mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld.

Der 24-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (pol)