Mutmaßliche Drogendealer in Reutlingen festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehreren Strafanzeigen sehen zwei 19-Jährige entgegen, die am Montagabend auf dem Willy-Brandt-Platz vorübergehend festgenommen wurden. Im Rahmen der regelmäßigen Kontroll- und Präsenzmaßnahmen in der Reutlinger Innenstadt trafen Einsatzkräfte des Polizeireviers Reutlingen gegen 18 Uhr eine größere Personengruppe auf dem Willy-Brandt-Platz an. Darunter befanden sich auch die beiden polizeibekannten 19-Jährigen, von denen starker Marihuanageruch ausging.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten bei einem der Heranwachsenden mehrere verkaufsfertige Kleinportionen Cannabis und bei seinem Begleiter Bargeld in dealertypischer Stückelung aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen die anschließende Festnahme leistete einer der beiden heftigen Widerstand. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte der Verdächtige überwältigt und nach dem Anlegen der Handschließen abgeführt werden. Währenddessen sammelte sich eine Personengruppe von etwa 40 Personen, die begannen, sich mit den beiden Festgenommen zu solidarisieren. Als weitere Streifenwagenbesatzungen hinzugezogen wurden, beruhigte sich die Situation. Gegen die beiden 19-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln, gegen einen der beiden zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Bis sie sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten müssen, befinden sie sich derzeit wieder auf freiem Fuß. (pol)