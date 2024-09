Mountainbiker fährt bei Reutlinger Stadthalle über Rot und kracht in Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im Bereich Alteburgstraße/Oskar-Kalbfell-Platz verletzt worden. Der 16-Jährige war mit einem Mountainbike gegen 12.50 Uhr auf der Alteburgstraße in Richtung ZOB unterwegs und kreuzte hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand trotz Rot zeigender Ampel die Fahrbahn.

In der Folge kollidierte er mit einem dort fahrenden Nissan, der von einem 33-Jährigen gelenkt wurde. Der 16-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden dürfte sich insgesamt auf mehrere tausend Euro belaufen. (pol)