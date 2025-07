Motorrollerfahrer bei Unfall mit Auto in Metzingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorrollerfahrer ist es am Sonntagnachmittag in Metzingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 17 Uhr wollte eine 18-jährige VW-Lenkerin von der Ulmer Straße aus nach links in die Marienstraße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 61-Jährigen auf einem Motorroller. Dieser leitete zur Verhinderung einer Kollision eine Vollbremsung ein und stürzte.

Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden am Roller beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. (pol)