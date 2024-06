Motorroller in Reutlingen gestohlen und angezündet - Fahndung nach Jugendlichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach zwei weiblichen und einem männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren fahndet der Polizeiposten Reutlingen-Nord. Das Trio steht im dringenden Verdacht, am Donnerstagabend im Bereich Mittelstadt und Orschel-Hagen zwei Roller gestohlen zu haben, von denen sie einen in der Straße Am Wieslenbach in Brand steckten, teilte die Polizei mit. Gegen 2.30 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden, die in der Straße Am Wieslenbach, unmittelbar vor dem Fußgängerüberweg, einen brennenden Motorroller der Marke Her Chee festgestellt hatten.

Zudem sahen sie zwei Mädchen und einen Jungen über die Riedericher Straße in Richtung Wieslenstraße flüchten. Der brennende Motorroller konnte in der Folge von der Feuerwehr gelöscht werden. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte auf dem Spielplatz in unmittelbarer Nähe ein weiterer, aufgebrochener und kurzgeschlossener Roller der Marke Peugeot Kisbee aufgefunden werden, der zwischen 21 Uhr und der Auffindezeit in der Wildbader Straße gestohlen worden war. Von den weiblichen Jugendlichen war eine mit einem weißen T-Shirt und einer weiß-schwarzen Hose bekleidet. Ihre Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden.

Die zweite weibliche Jugendliche hatte ihre Haare ebenfalls zu einem Zopf gebunden und trug einen Pullover. Der männliche Tatverdächtige war komplett schwarz gekleidet und trug eine Jogginghose. Er wird von dunklerem Hauttyp beschrieben. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/96110 um Hinweise. (pol)