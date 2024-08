Motorradfahrschüler bei Metzingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mehrere Frakturen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr auf der B312 zu. Der 36-jährige Fahrschüler fuhr mit seinem Motorrad von Reutlingen kommend, an der Ausfahrt Metzingen-Nord ab, um dann nach links in die Hexham-Allee abzubiegen. Er hielt ordnungsgemäß an der dortigen Einmündung an, der Fahrlehrer fuhr mit seinem Motorrad hinter ihm. Beim Anfahren an der Stoppstelle kam es jedoch zu einem Fahrfehler des Fahrschülers, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam und seitlich gegen die Schutzplanke prallte.

Hierbei hakte sein rechtes Bein an einem Befestigungspfosten ein, wurde infolge von seinem Fahrzeug getrennt und fiel hinter die Schutzplanke. Das Motorrad fuhr noch wenige Meter weiter und kam dann auf der Fahrbahn in Endlage. Zu einer Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Der Fahrschüler wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. (pol)