Motorradfahrer rast durch Reutlingen - Familie mit Kindern in Gefahr gebracht

REUTLINGEN. Mehreren Anzeigen sieht ein 19-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend versucht hat, mit seinem Motorrad vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der Motorradfahrer war gegen 19.10 Uhr mit seiner Piaggio RS660 an der Ampel in der Rommelsbacher Straße einer Polizeistreife aufgefallen, weil er sein Kennzeichen so hochgebogen hatte, dass es nicht mehr ablesbar war, berichtet die Polizei. Als er daraufhin kontrolliert werden sollte, gab der Fahrer Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte. Dabei ignorierte er zahlreiche rote Ampeln, bog zunächst in die Tübinger Straße ein und im weiteren Verlauf an der Kreuzung Marienstraße nach links zu den Parkplätzen Westbahnhof ab. Eine vierköpfige Familie, darunter zwei Kinder, die gerade im Bereich Parkplatzeinfahrt lief, mussten schnell zur Seite treten, damit es nicht zur Kollision mit dem Motorrad kam.

Aufgrund der äußerst gefährlichen Fahrweise des Motorradfahrers wurde hier die Nachfahrt durch den Streifenwagen beendet und dem Biker gelang zunächst die Flucht. Im Verlauf der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte sein markantes, blaues Motorrad und der mit einem weißen Hoodie bekleidete Fahrer von einer weiten Polizeistreife in der Benzstraße erkannt und kontrolliert werden. Sein Kennzeichen hatte er dabei immer noch hochgeklappt.

Wie sich herausstellte, war sein Motorrad mutmaßlich technisch verändert worden, was auch der Grund für seine Flucht gewesen sein dürfte. Die Maschine wurde in der Folge sichergestellt und von einem Abschleppdienst zur technischen Begutachtung abtransportiert. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle einbehalten. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die riskante Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden. Insbesondere wird die Familie mit den beiden Kindern gebeten, sich zu melden. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 071219423333. (pol)