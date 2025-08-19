Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall nahe Tübingen schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit schweren Verletzungen ist eine Kradlenkerin nach einem Verkehrsunfall nahe Tübingen am Montagabend durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Das teilte die Polizei mit.

Zuvor war gegen 18.15 Uhr eine 65-Jährige mit ihrem Skoda Fabia von der K 6912 in Richtung Einsiedel abgebogen und hierbei von einer 18 Jahre alten Motorradlenkerin mit ihrer Kawasaki Z900 überholt worden. Infolge der anschließenden seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte die Bikerin und erlitt schwere Verletzungen. Auch die Skoda-Fahrerin musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Pkw, als auch das Motorrad wurden so schwer beschädigt, dass sie abtransportiert werden mussten. Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Fahrbahn wurde die Kreisstraße bis um 20.30 Uhr gesperrt. (pol)