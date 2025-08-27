Motorradfahrer verletzt sich in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag auf der Ulmer Straße in Metzingen ereignet. Ein 41-Jähriger wollte gegen 15.10 Uhr mit einem VW Passat vom Gelände eines Autohauses aus nach links auf die Ulmer Straße in Richtung Neuhausen einfahren.

Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 59 Jahre alten Motorradfahrer auf seiner BMW. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der Zweiradlenker nach links abgewiesen und stürzte zu Boden. Er musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. (pol)