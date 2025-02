Motorradfahrer stürzt in Altenburg unter Drogeneinfluss

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei Altenburg verunglückt. Der 22-Jährige befuhr laut Polizei gegen 18.15 Uhr mit einer Suzuki die K 6720 von Altenburg herkommend und wollte nach rechts auf die B 297 in Richtung Pliezhausen abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der junge Mann beim Abbiegen zu Fall. Seine Maschine kollidierte im Anschluss mit dem VW eines 56 Jahre alten Mannes, der mit seinem Golf auf der Bundesstraße vor einer roten Ampel in Fahrtrichtung Tübingen warten musste.

Ersten Erkenntnissen nach war der Biker unverletzt geblieben. Bei der Unfallaufnahme stellte sich jedoch heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und sein Motorrad nicht versichert war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Vortest verlief positiv, worauf der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Suzuki musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)