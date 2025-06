Motorradfahrer stürzt im Lautertal - Rettungsheli fliegt den Verletzten in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Mit einem Rettungshubschrauber musste ein verunglückter Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Der 63-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit einer BMW auf der K 6769 von Hundersingen in Richtung Bichishausen unterwegs. Ersten Ermittlungen nach kam der Biker in der Linkskurve nach dem Ortsende vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend stürzte er mehrere Meter eine Böschung hinab und blieb auf einer angrenzenden Wiese liegen. Ein Zeuge verständigte die Rettungskräfte und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verunglückte in das Krankenhaus geflogen.

Seine stark beschädigte Maschine musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An ihr dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig am Unglücksort vorbeigeleitet werden. (pol)