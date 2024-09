Motorradfahrer nach Unfall in Pfullingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Mit schweren Verletzungen musste ein in Pfullingen verunglückter Motorradfahrer am Donnerstagabend in eine Klinik eingeliefert werden. Der 25-Jährige befuhr gegen 20.50 Uhr mit einer Yamaha die Römerstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Sonnenbühl. In der langgezogenen Linkskurve nach der Uhlandstraße kam der Biker aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Maschine zu weit nach rechts und touchierte den Randstein.

Auf dem Gehweg stürzte der Mann zu Boden und rutschte gegen das Brückengeländer über der Echaz. Von dort aus wurde er samt seinem Motorrad zurück auf die Straße geschleudert. Der 25-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um sein Motorrad.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zur Unterstützung waren neben der Feuerwehr auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Die Durchgangsstraße musste während der Unfallaufnahme bis 22.15 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (pol)