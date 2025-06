Motorradfahrer bei Unfall in Reutlinger Kreisverkehr verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Riedericher Straße in Mittelstadt ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr fuhren ein 41-jähriger BMW-Lenker und ein 35-Jähriger mit einer Triumph vom Lachenhauweg hintereinander in den Kreisverkehr ein. Nahezu zur selben Zeit wollte 58-Jähriger mit einem Ford den Kreisel aus Richtung Riedericher Straße durchfahren.

Da nach bisherigen Erkenntnissen die beiden anderen Verkehrsteilnehmer direkt vor dem Ford-Fahrer in den Kreisverkehr eingebogen waren, betätigte dieser die Hupe. In der Folge bremste der BMW-Fahrer seinen Wagen bis zum Stillstand ab, was der Motorradfahrer zu spät bemerkte, auf diesen auffuhr und stürzte.

Der Kradlenker verletzte sich leicht, konnte sich aber nachfolgend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am BMW und dem Motorrad entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Tübingen zu diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (pol)