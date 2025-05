Motorradfahrer bei Unfall in der Nähe von Bad Urach verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein verletzter Motorradfahrer, Schaden in Höhe von 12.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Unfalls am Sonntagvormittag auf der Ulmer Steige. Ein 20 Jahre alter Motorradlenker befuhr kurz nach neun Uhr die B28 in Richtung Hengen.

Im Bereich einer Links-Rechtskurvenkombination verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine KTM und stürzte. Nachdem er rund 30 Meter auf der Fahrbahn geschlittert war, prallte er frontal gegen den entgegenkommenden VW Passat einer 34-Jährigen. Diese hatte ihren Wagen noch bis zum Stillstand abbremsen können. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde der Unfallverursacher in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Motorrad und der VW Passat mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Steige rund zweieinhalb Stunden gesperrt. (pol)