Motorradfahrer bei Unfall auf Pfullinger Stuhlsteige schwer verletzt

PFULLINGEN. Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagabend mit einem Motorradfahrer in der Stuhlsteige zugetragen, teilte die Polizei mit. Der Kraftradlenker war gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Pfullingen unterwegs, kam in einer Linkskurve gegen die rechte Leitplanke und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Der 53-Jährige hat sich hierbei schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. An seiner Honda CX 500 entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Auf der Landstraße 382 kam es aufgrund der Unfallaufnahme und entstandener Fahrbahnverschmutzung zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Feuerwehr Pfullingen war mit drei Fahrzeugen zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Das Motorrad wurde sichergestellt und wird auf technische Mängel überprüft. (pol)