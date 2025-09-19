Motorradfahrer bei Sturz in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr war ein Toyota-Lenker auf der Schanzstraße unterwegs und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Zeitgleich setzte ein hinterherfahrender 34-Jähriger mit seiner Suzuki zum Überholen an. Beim Erkennen des Abbiegevorgangs des Autos leitete er eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver ein und stürzte. Zu einer Kollision mit dem Toyota kam es nicht.

Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde der 34-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an der Suzuki beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. Bezüglich der Frage, ob der Autofahrer vor dem Abbiegen geblinkt hatte, machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben. (pol)