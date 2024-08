Motorradfahrer bei Pliezhausen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 297 in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 35-Jährige war kurz nach 14.30 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse von der Untere Bachstraße von Pliezhausen herkommend nach links auf die Bundesstraße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden und in Richtung Tübingen fahrenden, 64 Jahre alten Kradlenker.

Der Mann wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Seine Harley-Davidson musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 20.000 Euro geschätzt. Ein Kind in dem Wagen der Unfallverursacherin hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Es konnte vor Ort versorgt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die B 297 bis 15.50 Uhr voll gesperrt werden. (pol)