Motorrad prallt bei Münsingen in Lkw: Fahrer verletzt

MÜNSINGEN. Am Freitagnachmittag ist es auf der L 230 zwischen Magolsheim und Böttingen zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Es war gegen 16.30 Uhr, als ein 28-jähriger Motorradfahrer, in Richtung Münsingen fahrend, im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Suzuki verloren hatte. Er kam dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw prallte. Der Fahrer von diesem versuchte noch durch eine Vollbremsung den Unfall zu vermeiden, was ihm aber nicht mehr gelang.

Der Zweiradfahrer verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden musste. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro. Die Landstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.