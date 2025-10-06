Motorräder und Anhänger in Tochtelfingen geklaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Auf einem Parkplatz in der Straße Lindenplatz sind am Sonntag zwei Motorräder sowie ein Anhänger gestohlen worden. Wohl in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und acht Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte eine dort abgestellte BMW R 1250 GS mit dem Kennzeichen AZ-G 98 sowie einen Humbaur-Anhänger mit dem Kennzeichen SLS-HS 163.

In diesem befand sich eine BMW R 1200 RT, an der das Kennzeichen KH-FM 6 angebracht war. Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge sowie des Anhängers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (pol)