Motor im Leerlauf: Zwei Autos bei anschließendem Feuer in Metzingen beschädigt

METZINGEN: Zwei Autos sind bei einem Pkw-Brand am Donnerstagabend in Metzingen beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß ein 64-Jähriger kurz vor 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Brühlstraße in einem VW Golf. Laut Zeugenangaben hatte der Mann den Motor seines Fahrzeugs laufen und gab im Leerlauf Vollgas.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw daraufhin in Brand. Da der Fahrer nicht reagierte, wurde er von den Zeugen aus seinem VW geholt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Golf in Vollbrand. Durch die Flammen wurde ein daneben stehender Mini Cooper ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Bei einer Überprüfung des 64-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über drei Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Der 16 Jahre alte, ausgebrannte VW Golf wurde sichergestellt. Der Schaden an dem Mini Cooper wird auf 8.000 Euro geschätzt. (pol)