Modellflugzeug stürzt in Ofterdingen ab und verletzt Elfjährige

OFTERDINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Elfjährige durch ein abgestürztes Modellflugzeug im Rahmen einer entsprechenden Veranstaltung am Sonntagnachmittag in Ofterdingen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 57-jähriger Modellflugpilot gegen 16 Uhr infolge eines Triebwerkdefekts eine Notlandung seines düsenbetriebenen Fluggeräts einleiten wollen. Der nur noch bedingt steuerbare Flieger stürzte in der Folge ab und traf die Elfjährige am Rücken. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (pol)