Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Zum Brand in einer Firma in der Hans-Schwörer-Straße in Hohenstein-Oberstetten sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Dort war gegen 21.45 Uhr den ersten Erkenntnissen nach aufgrund eines Defekts eine Maschine in Brand geraten, berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es einem Mitarbeiter bereits gelungen, das Feuer zu löschen.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.