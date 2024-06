Mit Kran geborgen: Seniorin kommt in Mössingen mit Auto von Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Mit einem Kran musste ein verunglückter Pkw am Dienstagnachmittag in Mössingen geborgen werden. Eine 80-Jährige kam laut Polizei mit einer Mercedes-Benz A-Klasse kurz nach 16 Uhr in der Ausfahrt eines Restaurants in der Ludwigstraße vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im Anschluss fuhr die Seniorin einen Hang in Richtung eines Tankstellengeländes hinab, bis ihr Wagen letztendlich an einer Stützmauer steckenblieb. Die Unfallverursacherin sowie ihre 89 Jahre alte Beifahrerin blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Sie wurden von Ersthelfern aus dem Pkw befreit. Aufgrund des Geländes musste ein spezielles Abschleppfahrzeug zur Bergung an die Unfallörtlichkeit anfahren. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (pol)