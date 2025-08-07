Mit Gullydeckel Türen eingeschlagen: Einbrüche in zwei Tübinger Restaurants

Wer kann Hinweise geben? Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Raubs. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am frühen Donnerstagmorgen ist es in der Tübinger Max-Eyth-Straße zu einem Einbruch gekommen, wie die Polizei mitteilte. Um 3.20 Uhr teilte ein Anwohner über Notruf ein Scheibenklirren mit.

Bei der sofortigen Überprüfung konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter mittels eines Gullydeckels die Eingangstüre eines Fastfood Restaurants einschlugen und in der Folge eine Geldkassette entwendeten. Wie viel Geld sich in der Kassette befand, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Um 4.59 Uhr teilten mehrere Anwohner mit, dass sie im Landkutschersweg ein Scheibenklirren wahrnehmen konnten. Bei der sofort durchgeführten Überprüfung konnte festgestellt werden, dass auch hier die Eingangstüre eines Restaurants mit einem Gullydeckel eingeworfen wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen gaben an, dass sich zwei dunkel bekleidete Personen vom Tatort entfernten. Kurze Zeit später konnten sie Motorengeräusche eines Motorrades wahrnehmen. In beiden Fällen wurde mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach möglichen Tatverdächtigen ergebnislos gefahndet.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-1400 entgegen. (pol)