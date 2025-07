Mit dem E-Roller über Rot: 23-Jähriger in Reutlingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zur Kollision zwischen einem E-Scooter-Lenker und einem Pkw ist es am Montagmorgen in Reutlingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 23-Jähriger auf einem E-Scooter kurz nach 6.30 Uhr die Kreuzung Bantlinstraße/Tübinger Straße überqueren und passierte bei Grün zunächst die Fahrspuren der Bantlinstraße in Richtung Tübingen. Danach missachtete er aber offenbar das Rotlicht vor den stadteinwärts führenden Fahrstreifen, worauf es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 32-Jährigen kam.

Bei der Kollision erlitt der 23-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2.600 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)