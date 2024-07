Mit 2,4 Promille auf Motorrad in Unterhausen unterwegs: Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Deutlich alkoholisiert war ein 64-Jähriger, der am Sonntagabend auf der L387 mit seinem Motorrad gestürzt ist. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit einer 65 Jahre alten Sozia auf seiner Yamaha vom Sportheim Unterhausen in Richtung Holzelfinger Steige unterwegs. Beim Einbiegen nach links auf die Steige in Richtung Unterhausen verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Während seine Sozia unverletzt blieb, wurde 64-Jährige leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort einbehalten. Der Sachschaden an seinem Motorrad blieb mit geschätzten 200 Euro überschaubar. (pol)