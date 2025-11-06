Microsoft-Masche: Telefonbetrüger bringen Reutlingerin um hunderte Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Frau aus Reutlingen ist am Donnerstagvormittag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Das berichtet die Polizei. Die Geschädigte erhielt gegen zehn Uhr eine vermeintliche Nachricht des Softwareunternehmen Microsoft auf ihrem Computer. Sie schenkte dem Vorgehen Glauben und wählte wie angewiesen eine vorgegebene Telefonnummer. Im Gespräch mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter erlaubte die Frau den Fernzugriff auf ihren Rechner und gab des Weiteren persönliche Bankdaten an. Im Hintergrund griffen die Betrüger dann auf verschiedene Konten und Online-Bezahldienste der Frau zu und brachten sie so um mehrere hundert Euro. Erst später bemerkte die Geschädigte den Betrug. (pol)